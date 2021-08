Die Aktie von Amazon.com (WKN: 906866) hatte vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 1.626 USD dynamisch bis auf ein im September verzeichnetes Allzeithoch bei 3.552 USD zulegen können. Anschließend prägte eine seitwärts gerichtete Korrekturbewegung oberhalb von 2.871 USD das Kursgeschehen. Der dynamische Ausbruch aus dieser Range nach oben am 6. Juli erwies sich nicht als nachhaltig. Ausgehend vom Rekordhoch bei 3.773 USD startete zunächst ein klassischer Pullback an das Ausbruchsniveau. In Reaktion auf die Veröffentlichung schwächer als erwarteter Quartalszahlen brach die Aktie jedoch am Freitag deutlich ein und rutschte bis auf ein 7-Wochen-Tief bei 3.307 USD. Die mittelfristige Aufwärtstrendlinie vom März-Tief wurde dabei unterboten. Sollte nun das Tief bei 3.307 USD signifikant unterschritten werden, würde das Ziel- und Unterstützungscluster bei 3.269 USD als potenzielle Auffangregion in den Fokus rücken. Dort befinden sich derzeit die 200-Tage-Linie sowie eine wichtige Fibonacci-Projektionsmarke. Ein Tagesschluss darunter würde das mittelfristige Chartbild weiter eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung 3.222 USD und 3.100-3.172 USD. Gelänge hingegen vom aktuellen Kursniveau ausgehend ein dynamischer Anstieg zurück über die Trendlinie bei aktuell 3.364 USD und den Horizontalwiderstand bei 3.394 USD per Tagessschluss, entstünde ein bullishes Kurzfrist-Signal in Richtung 3.438/3.454 USD und eventuell 3.499 USD. Ein erstes prozyklisches Indiz für ein Ende der laufende Abwärtskorrektur vom Rekordhoch entstünde allerdings erst mit einem Anstieg über die Widerstandsregion 3.580-3.638 USD per Tagesschluss.